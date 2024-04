US-Unternehmen soll nach Umweltkatastrophe in Ohio 600 Millionen zahlen

+ Update 20:05 +

NTSBGov/Reuters

New York. Das US-Frachtunternehmen, dessen Zug mit giftigen Chemikalien an Bord im vergangenen Jahr in East Palestine im US-Bundesstaat Ohio entgleiste, hat einem Vergleich in dreistelliger Millionenhöhe zugestimmt. Die Norfolk Southern Corporation (NFSC) habe »eine grundsätzliche Einigung über 600 Millionen Dollar (rund 553 Millionen Euro)« erzielt, um eine Sammelklage im Zusammenhang mit der Entgleisung in der Ortschaft East Palestine beizulegen, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Das Gericht muss der Vereinbarung noch zustimmen.

Der Zug mit 150 Waggons war am 3. Februar 2023 auf dem Weg von Madison im Bundesstaat Illinois nach Conway im Bundesstaat Pennsylvania verunglückt. Knapp 40 Waggons entgleisten. Es brach ein riesiges Feuer aus, giftige Chemikalien gelangten an die Umwelt, darunter unter anderem die als krebserregend eingestufte Chemikalie Vinylchlorid. Tausende Menschen in der Gemeinde East Palestine mussten ihre Häuser vorübergehend verlassen.

Bei dem Unglück kam niemand ums Leben. Anwohner beschwerten sich jedoch im Anschluss über Gesundheitsprobleme und Probleme mit der Qualität des Trinkwassers.

NFSC gab in dem Vergleich keine Schuld zu, erklärte aber, dass die Gelder es den Menschen und Unternehmen vor Ort ermöglichen würden, »mögliche negative Auswirkungen der Entgleisung anzugehen«. (AFP/jW)