Efrem Lukatsky/AP/dpa (c) AP Ukrainischer Soldat bereitet Start einer Kampfdrohne in der Region Donezk vor (26.3.2024)

Vilnius. Litauen will die Ukraine im Krieg gegen Russland mit der Lieferung von 3.000 Kampfdrohnen unterstützen. In »naher Zukunft« werde ihr Land die in Litauen gefertigten Drohnen im Wert von zwei Millionen Euro für die Ukraine kaufen, sagte Regierungschefin Ingrida Simonyte am Freitag anlässlich eines Besuchs ihres ukrainischen Kollegen Denis Schmigal in Vilnius. Zudem werde Litauen die Ukraine bei der Errichtung von drei Erholungszentren für Soldaten unterstützen, sagte Simonyte.

Die Lieferung der Drohnen könne noch in diesem Jahr beginnen, ergänzte die litauische Regierungschefin. Es handle sich um sogenannte FPV-Drohnen, die von beiden Kriegsparteien am Frontverlauf und für Angriffe auf Infrastruktur genutzt werden. Die drei Erholungszentren sollen laut Simonyte im westukrainischen Lwiw, im zentral gelegenen Dnipro und im östlichen Schytomyr errichtet werden.

Simonyte rief die Europäische Union dazu auf, »so schnell wie möglich« mit Kiew über die Aufnahme in den Staatenbund zu verhandeln und drängte auf einen Nato-Beitritt der Ukraine. »Die vollständige Sicherheit der Ukraine und der Nato kann nur durch einen kompletten Beitritt der Ukraine zur Nato gewährleistet werden«, sagte sie.

Vilnius war die letzte Station der Baltikum-Reise des ukrainischen Ministerpräsidenten Schmigal. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist das NATO-Land Litauen laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft einer der fünf wichtigsten Unterstützer Kiews. (AFP/jW)