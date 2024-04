»Hält die Brandmauer? Kooperationen mit der extremen Rechten in ostdeutschen Kommunen«. Die Politikwissenschaftler Anika Taschke und Steven Hummel gehen in einer bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung erschienenen Studie dieser Fragestellung nach. Sie weisen im Zeitraum Sommer 2019 bis Ende 2023 insgesamt 121 Fälle von Kooperationen zwischen extrem rechten Parteien/Fraktionen und bürgerlich-demokratischen Parteien/Fraktionen auf kommunaler Ebene in Ostdeutschland nach. Heute, 18.30 Uhr. Ort: Quasimono, Erich-Weinert-Str. 2, Cottbus. Veranstalter: RLS Brandenburg

»Thälmanns Geburtstag«. Kundgebung. Zum 138. Geburtstag treffen sich Antifaschisten, um den Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutschlands zu würdigen. Dienstag, 16.4., 17 Uhr. Ort: Thälmann-Denkmal, Greifswalder Straße, Berlin. Veranstalter: DKP Berlin

»Freiheit für Julian Assange«. Kundgebung. Gibt es neue Hoffnung für den Whistleblower, nicht an die USA ausgeliefert zu werden? Jetzt muss der Druck auf die britische Regierung und Justiz erhöht werden. Donnerstag, 18.4., 18 Uhr. Ort: Pariser Platz 2, Berlin. Veranstalter: Faktencheck Berlin

»Der Wind schläft nicht auf den Dächern – Bilder gegen die heuchlerischen Gesänge der Sirenen«. Vernissage zur Ausstellung von Arbeiten der Malerin Bärbel Brede. Es spricht Uwe Hiksch, stellvertretender Vorsitzender der Naturfreunde, es musiziert Pablo Miró. Freitag, 19.4., 19 Uhr. Ort: Galerie der Naturfreunde Berlin, Paretzer Str. 7, Berlin. Veranstalter: Naturfreunde Berlin