Die US-Regisseurin Eleanor Coppola ist tot. Sie starb am Freitag im nordkalifornischen Rutherford im Alter von 87 Jahren, wie ihre Familie mitteilte. Sie war 60 Jahre lang mit Francis Ford Coppola (85) verheiratet und drehte nach gelegentlichen Dokumentationen wie »Hearts of Darkness – Reise ins Herz der Finsternis« (1991) die Spielfilme »Paris kann warten« (2017) und »Love Is Love Is Love« (2020). Sie war Mutter der Filmemacher Sofia Coppola und Roman Coppola.(dpa/jW)