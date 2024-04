Frankreich will mit Buchhandlungen und Bibliotheken in Sozialbauten in Arbeitervierteln das Lesen fördern. Das Vorhaben gehört zu den Maßnahmen, die die französische Kulturministerin Rachida Dati in Reaktion auf die jüngste Umfrage des nationalen Zentrums für Bücher CNL verkündet hat. Demnach verbringen Jugendliche im Alter von sieben bis 19 Jahren rund zehnmal mehr Zeit vor Bildschirmen als mit Lesen. Insgesamt ist ein Budget von 1,2 Millionen Euro vorgesehen. Zu den weiteren Initiativen gehört die Verlängerung der Öffnungszeiten von Bibliotheken und Mediatheken. Aus den vom CNL vor wenigen Tagen veröffentlichten Zahlen geht hervor, dass Jugendliche im Durchschnitt 19 Minuten am Tag mit Lesen verbringen im Vergleich zu drei Stunden und elf Minuten am Bildschirm. (dpa/jW)