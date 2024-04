Joerg Carstensen/dpa

Am Sonntag ist an die Befreiung der Häftlinge mehrerer Konzentrationslager der Nazis 1945 erinnert worden. In Brandenburg auf dem ehemaligen Gelände des Frauen-KZ Ravensbrück (Foto) in Fürstenberg/Havel und auf dem des KZ Sachsenhausen in Oranienburg versammelten sich Hunderte, genauso wie in Thüringen am Standort des KZ Buchenwald und legten Kränze nieder. Ambra Laurenzi, Präsidentin des Internationalen Ravensbrück-Komitees, sagte mit Blick auf den Ukraine-Krieg und den Gazakrieg, diese seien »der Nährboden für Rache, Streit und weitere Kriege«. (dpa/jW)