Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder jungewelt.de/­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Solidarity. Entwürfe zu einer neuen Gesellschaft« von Romeo Rey, erschienen bei VSA.

Das Buch »Identitätspolitiken. Konzepte und Kritiken in Geschichte und Gegenwart der Linken« von Jens Kastner und Lea Susemichel, erschienen im Unrast-Verlag, haben gewonnen: Margit Dees aus Witten und Wolfgang Rau aus Berlin.