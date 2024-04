1914, 20. April: Ein Bergarbeiterstreik in Ludlow, Colorado, USA wird von der Nationalgarde mit einem Massaker beantwortet, bei dem sie 22 Streikende, Familienangehörige und Unbeteiligte tötet. Auch drei Nationalgardisten kommen ums Leben.

1949, 18. April: Mit dem Austritt aus dem britischen Commonwealth of Nations wird die 1937 proklamierte Irische Republik auch von Großbritannien offiziell anerkannt. Gleichzeitig verabschiedet das Parlament in London ein Gesetz, das die Zugehörigkeit Nordirlands zum Vereinigten Königreich garantiert. Der Irische Freistaat hatte 1921 seine Unabhängigkeit von Großbritannien erlangt.

1989, 16. April: In Uruguay scheitert ein Volksbegehren über die Aufhebung des »Gesetzes über den Verzicht auf Strafverfolgung«. Bei einer Beteiligung von 84 Prozent der Stimmberechtigten sprechen sich 56 Prozent für die Beibehaltung der Bestimmungen aus, die allen Angehörigen von Polizei und Militär Straffreiheit für während der Diktatur (1973–1985) begangene Verbrechen zusichern. Während der Herrschaft der Militärs waren in Uruguay bei einer Einwohnerzahl von knapp drei Millionen 60.000 Menschen inhaftiert und vielfach gefoltert worden. Mehr als 200 uruguayische Staatsbürger »verschwanden«. Es dauert noch bis zum Jahr 2011, bis das Amnestiegesetz unter der Regierung von José Mujica, der einst selbst gefoltert wurde, aufgehoben wird.

1999, 19. April: Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) eröffnet in Berlin das neue Reichstagsgebäude als künftigen Sitz des Bundestags, nachdem er zuvor symbolisch die Schlüssel aus den Händen des Architekten Sir Norman Foster erhalten hatte. Die anschließende Bundestagssitzung in dem neuen Gebäude, die dem Stand der deutschen Einheit gewidmet ist, steht ganz im Zeichen des Jugoslawien-Kriegs. Wolfgang Schäuble (CDU) erklärt, die Bundesrepublik sei mit der Wiedervereinigung »erwachsen geworden« und spricht von der neuen »Verantwortung«, die daraus erwachse. Im Kosovo, so Schäuble, verteidige die NATO »Frieden und Freiheit«.