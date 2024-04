»Ein Traum von Revolution«. Doku 2024. Mit dem Sturz des Diktators Somoza und dem Sieg der sandinistischen Volksrevolution in Nicaragua beginnt vor 45 Jahren eine Ära der Hoffnung. Eine junge Generation übernimmt die Regierung. Aus der BRD reisen in den 1980er Jahren 15.000 Brigadisten zum Wiederaufbau nach Nicaragua. Auch Regisseurin Petra Hoffmann ist mit dabei. 45 Jahre nach dem Sieg der Revolution fragt sie, was aus den Wünschen und Träumen der Brigadisten geworden ist. Sonntag, 14.4., 17 Uhr. Ort: Werkstattkino, Fraunhoferstr. 9, München

»Der große Streik 1924 in Wuppertal und in Rheinland-Westfalen« Ausstellung. Januar 1924, mit der Umstellung auf die neue Währung, wurde das reale Einkommen der Arbeiterschaft nahe an das Existenzminimum heruntergedrückt. Zugleich wurde das Abkommen über den Achtstundentag aufgekündigt. Unter widrigen Umständen trat die Arbeiterschaft in den Ausstand. Ab Sonntag, 14.4., 13 Uhr. Ort und Veranstalter: Verteilungsstelle Kunst und Geschichte, Sedanstr. 86/88, Wuppertal

»Hält die Brandmauer? Kooperationen mit der extremen Rechten in ostdeutschen Kommunen«. Die Politikwissenschaftler Anika Taschke und Steven Hummel gehen in einer im März 2024 bei der RLS erschienenen Studie dieser Fragestellung nach. Sie weisen für den Zeitraum Sommer 2019 bis Ende 2023 121 Fälle von Kooperationen zwischen extrem rechten Parteien/Fraktionen und bürgerlich-demokratischen Parteien/Fraktionen auf der kommunalen Ebene in Ostdeutschland nach. Montag, 15.4., 18.30 Uhr. Ort: Quasimono, Erich-Weinert-Str. 2, Cottbus