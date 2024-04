Das Berliner Ensemble nimmt nach einem Wasserschaden den Spielbetrieb wieder auf. Mit dem Stück »Die Blechtrommel« von Günter Grass war am Freitag wieder eine Aufführung vorgesehen. Der am Freitag veröffentlichte Notfallspielplan sieht auch weitere, vor allem kleinere Stücke vor. Vor einer Woche hatte eine Havarie der Sprinkleranlage das einst von Bertolt Brecht gegründete Theater mit 15.000 Litern unter Wasser gesetzt. Man sei nun besonders auf die Solidarität des Publikums angewiesen, sagte Intendant Oliver Reese auf dem Instagram-Kanal des Theaters. Einige Teile der Bühnentechnik sind nach Angaben Reeses so stark beschädigt, dass sie erst im Sommer wieder saniert werden können. Es wird von einem Schaden in Millionenhöhe ausgegangen. (dpa/jW)