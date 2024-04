Ivan Alvarado/REUTERS

Tausende Menschen folgten am Donnerstag (Ortszeit) in der chilenischen Hauptstadt Santiago einem Aufruf der Gewerkschaften zum landesweiten Streik. Gewerkschaftsführer forderten in Reden umfassende Steuer-, Renten- und Gesundheitsreformen. Der Ausstand richtete sich gegen die Regierung des linken Sozialdemokraten Gabriel Boric. Die Streikenden verlangten von dem seit 2022 regierenden Boric die Einhaltung seiner Wahlversprechen. Die CUT, größter Gewerkschaftsverband Chiles, hatte im Vorfeld ein Manifest mit elf Forderungen veröffentlicht. (jW)