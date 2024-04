Monaco. Die Vereinigung ­»Athleten Deutschland« begrüßt den Entschluss des Leichtathletikweltverbandes, Olympiagold bei den Sommerspielen in Paris mit jeweils 50.000 US-Dollar (46.000 Euro) zu belohnen. »Der Schritt von World Athletics sollte ein erneuter Weckruf für das IOC und die anderen Weltverbände sein, die Athleten endlich an den durch sie generierten Einnahmen zu beteiligen«, sagte Exbasketballer Johannes Herber als Geschäftsführer der Interessengemeinschaft am Mittwoch. (dpa/jW)