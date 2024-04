Monterrey. Fußballklub Inter Miami ist mit Lionel Messi im Viertelfinale des CONCACAF-Champions-Cups ausgeschieden. Nach dem 1:2 im Hinspiel unterlag man am Mittwoch abend in Mexiko mit 1:3. Miami hat damit in dieser Saison noch zwei Titelchancen: In der Liga liegt die Mannschaft auf Rang drei der Eastern Conference, dazu kommt der im Sommer ausgetragene Leagues Cup. (dpa/jW)