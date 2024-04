jW

Eine alte Redewendung sagt, irren sei menschlich (und im Irrtum beharren teuflisch). Nun bin ich als Fananwalt und Fußballfan schon viele Jahre sowohl in den Gerichts­sälen und als auch in den Stadien unterwegs und habe also eine gewisse Erfahrung angesammelt, was diesen Sport und seine Anhänger angeht. Vieles davon findet der geneigte Leser auch in dieser Kolumne wieder. Ob es um Fanrechte geht, immer weiter voranschreitende Kommerzialisierung oder Polizeigewalt, all das ist hier regelmäßig Thema. Oft sind meine Vorhersagen auch eingetreten. Aber eben nicht immer. Zu Coronazeiten hatte ich vorhergesagt, dass die Fanmassen nach Beendigung der Pandemie nicht mehr so zahlreich in die Stadien pilgern werden. Ich war davon ausgegangen, dass sich viele noch mehr vom Fußball abwenden werden, da sie während Corona gemerkt haben, dass es auch andere schöne Freizeitbeschäftigungen gibt. Doch derzeit sind die Stadien so voll wie nie. Und das nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in den Ligen darunter.

Der Fußball zieht nach wie vor die Massen an. Für mich ist das einfach nur grandios, denn es gibt nichts Schöneres als ein volles stimmungsvolles Stadion. Und es sind vor allem Fans im jugendlichen Alter, die neu hier sind. Das wird mir immer wieder bei meinen Lesungen berichtet. Aber auch zu den zahlreichen Rechtshilfeveranstaltungen, die ich zu Fanrechten anbiete, sind immer mehr ganz junge Anhänger anwesend. Sie erkundigen sich nach ihren Rechten und wollen sich austauschen. Aber eins ist doch ein wenig anders als zu den Zeiten meiner eigenen Fußballsozialisierung: Ihren Verein lieben sie so, wie wir das auch taten, dennoch sind heute schon die ganz jungen Fans viel distanzierter gegenüber den Verbänden, die sie meist nicht mehr als Teil der gemeinsamen Fußballwelt wahrnehmen, sondern allein als Gegner oder gar Feind. Und so freue ich alter Hase mich wie ein Schneekönig über die jungen selbstbewussten Fans in den Stadien. Behaltet eure Skepsis, bleibt kritisch und immer laut und enthusiastisch.

»Sport frei!« vom Fananwalt.