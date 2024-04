Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times via AP/dpa

In den USA ist die Debatte über Rassismus und Polizeigewalt neu entfacht. Anlass ist der Tod des 26jährigen Dexter Reed, der bereits am 21. März während einer Polizeikontrolle in Chicago in seinem Auto mit fast hundert Schüssen erschossen worden war. Am Dienstag veröffentlichte die Behörde für polizeiliche Rechenschaftspflicht (COPA) in Chicago die Bodycam-Aufnahmen der beteiligten Polizisten. Wie COPA mitteilte, feuerten die Beamten 41 Sekunden lang, auch dann noch, als Reed die Autotür geöffnet hatte und zu Boden fiel. Die Familie des Getöteten (Foto) fordert Aufklärung. (jW)