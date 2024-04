Berlin. Der ehemalige Handballnationalspieler Stefan Kretzschmar bedauert Saudi-Arabiens schwindendes Interesse am Handball und warnt davor, dass der Sport global an Bedeutung verlieren könnte. »Wenn die Saudis sich zurückziehen, heißt das übersetzt, dass unser Sport dort keine Relevanz hat und global keine Relevanz hat«, sagte Kretzschmar in einem am Dienstag abend auf der Streamingplattform Dyn veröffentlichten Beitrag. Zuletzt war bekannt geworden, dass Saudi-Arabien sich nicht wie geplant für die Ausrichtung der Handball-WM 2029 bzw. 2031 bewerben will. Der Wüstenstaat wolle sich auf andere Sportarten konzentrieren und sich völlig aus dem Handball zurückziehen, wie DHB-Boss Andreas Michelmann dem Magazin Handball Inside sagte. (dpa/jW)