Utica. Die deutschen Eishockey­frauen haben bei der WM in den USA auch ihr viertes Spiel gewonnen. Das bereits als Gruppensieger feststehende Team von Bundestrainer Jeff MacLeod gewann am Dienstag im letzten Vorrundenspiel 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) gegen China. In der Runde der letzten acht trifft Deutschland am Donnerstag auf Tschechien, den Dritten der Gruppe A. Vier Siege waren einem deutschen Frauenteam bei einer A-WM zuvor noch nie gelungen. (sid/jW)