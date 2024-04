Rabat. Rund drei Monate vor den Olympischen Spielen in Paris kennen die deutschen Fußballerinnen nun auch ihren dritten Gruppengegner. Das Team von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch wird neben dem viermaligen Olympia­sieger USA und dem WM-Vierten Australien in Frankreich auch auf Sambia treffen. Das steht nach Abschluss der Qualifikation des afrikanischen Verbands (CAF) fest. Sambia setzte sich in den Play-offs um die Olympiastartplätze im Rückspiel in Marokko mit 2:0 nach Verlängerung durch, im Hinspiel hatte Sambia eine 1:2-Niederlage kassiert. Gegen Sambia hatte die DFB-Elf im vergangenen Jahr bei der WM-Generalprobe 2:3 verloren. Das zweite Olympiaticket sicherte sich Nigeria mit einem 0:0 in Südafrika dank eines 1:0-Sieges beim ersten Aufeinandertreffen. (sid/jW)