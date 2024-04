Herentals. Knapp zwei Wochen nach seinem schweren Sturz bei »Quer durch Flandern« hat Radsportstar Wout van Aert mit der aktiven Reha begonnen. Der 29jährige veröffentlichte auf der Plattform Strava eine gut 5,5 Kilometer lange Wanderung mit dem Zusatz: »Erste Dusche seit zwölf Tagen.« Sein bei der Baskenlandrundfahrt schwer gestürzter Teamkollege Jonas Vingegaard ist unterdessen am gebrochenen Schlüsselbein operiert worden. Das teilte der Rennstall Visma – Lease a bike am Dienstag mit. Wie lange der zweimalige Sieger der Tour de France ausfallen wird, sei noch unklar. Der Däne hatte sich zudem mehrere Rippenbrüche und eine Lungenquetschung zugezogen. Der Belgier van Aert war am 27. März bei dem Halbklassiker in Belgien bei hoher Geschwindigkeit gestürzt und hatte sich dabei das Schlüsselbein, das Brustbein sowie mehrere Rippen gebrochen. Zwangsweise musste der Visma-Fahrer auf die Klassiker Flandernrundfahrt und Paris–Roubaix verzichten. (dpa/jW)