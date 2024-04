»Kriegsminister Pistorius in Berlin«. Kundgebung. In der Urania wird ein Buch von Franziska Augstein über Winston Churchill vorgestellt. Mit dabei: Kriegsminister Boris Pistorius. Um ihn daran zu erinnern, dass es auch seine Aufgabe ist, für Frieden in der Ukraine zu sorgen und nicht die Ukraine aufzurüsten, wird demonstriert. Mittwoch, 10.4., 19 Uhr. Ort: Urania, Ecke Kleiststraße, Berlin. Veranstalter: Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg

»Warum protestieren die Bauern? – Ursachen und Perspektiven«. Es referiert Matthias Stührwoldt, Landwirt aus Stolpe, zur Situation in der Landwirtschaft und der bisherigen Agrarpolitik. Mittwoch, 10.4., 18.30 Uhr. Ort: Atif, Bartelsstr. 25 , Hamburg. Veranstalter: Gewerkschaftslinke Hamburg

»Klimaschutz in Kuba«. Fest. Der Klimaschutz- und Kuba-Solidaritätsinitiative Interred ist es gelungen, durch Spenden finanziert drei Solaranlagen auf Dächern von Medizinbetrieben in Havanna aufzubauen. Dazu kommen zwei weitere Anlagen des Vereins LAGG. Zum Fest kommt die kubanische Botschafterin Juana Martínez González. Es gibt Musik von Nicky Marquez und Band. Freitag, 12.4., 18 Uhr. Ort: Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77, Frankfurt. Veranstalter: Netzwerk Interred Cooperación e.V.

»Zur politischen Lage in Polen«. Vortrag von jW-Osteuropakorrespondent Reinhard Lauterbach mit Diskussion. Freitag, 12.4. 15 Uhr. Ort: Volkssolidarität, Logenstraße 1, Frankfurt (Oder). Veranstalter: Rotfuchs Frankfurt (Oder)