Antonio Balasco/imago

Um ein Konzert im Theater San Carlo zum 75. Jahrestag der NATO zu verhindern, versuchten Demonstranten am Montag, den Sicherheitskorridor in Neapel zu durchbrechen. Die Polizei konnte sich jedoch durchsetzen. Angesichts des Gazakrieges spitzt sich auch die Lage an den Universitäten zu. Das Studentennetzwerk für Palästina in Neapel erklärte, nicht nachzulassen, »bis die Abkommen zwischen der (Universität) Federico II und den italienischen Botschaften in Tel Aviv, den israelischen Universitäten und den zionistischen Behörden vollständig gekündigt sind«. (jW)