Boris Roessler/dpa Drinnen Leerstand, draußen Menschen ohne Obdach: Ein Betroffener im Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main (16.12.2022)

Wie ergeht es wohnungslosen und auf der Straße lebenden Menschen in Frankfurt am Main, seit Ende März das Winternotprogramm ausgelaufen ist: Wenn der Kältebus nicht mehr unterwegs ist und besondere Notunterkünfte nachts geschlossen sind?

Das Winternotprogramm endet nicht abrupt. In Frankfurt leisten es drei Träger: Diakonie, Caritas und der Frankfurter Verein für soziale Heimstätten, der auch den Kältebus betreibt. Nun endete zwar unser Angebot im Tagesaufenthalt Bärenstraße und das der Diakonie, das Übernachtungsmöglichkeiten vom 15. November bis 31. März geboten hat. Der Kältebus ist noch unterwegs, nur nicht mehr in vorheriger Intensität. Mit unseren vernetzten Strukturen der Frankfurter Wohnungslosen- und Obdachlosenhilfe versorgen wir weiter mit Tagesaufenthalten, Beratung, aufsuchender Sozialarbeit, auch mit dem Pflegebus der Caritas Elisabeth-Straßenambulanz. Die Notübernachtung des Frankfurter Vereins am Eschenheimer Tor ist noch bis mindestens Ende April geöffnet.

Sie meinen die überdachte U-Bahn-Station, wo Obdach- und Wohnungslose mit Schlafsack und Isomatte nächtigen?

Diesen Kälteschutz bietet der Frankfurter Verein im Auftrag der Stadt Frankfurt. Personal gibt dort Schlafutensilien aus, es gibt Toiletten. Die dafür vorgesehene Räumlichkeit reicht nicht.

Kürzlich rief ich den Kältebus an, weil eine Frau in der U-Bahn-Station barfuß und regungslos war. Er kam, gefragt wurde aber: Ja, ist es denn kalt? Müssen Menschen, wenn sie in der Stadt oder U-Bahn-Stationen hilflose Personen sehen, nun Polizei oder Feuerwehr rufen?

Es ist wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger solche Fälle melden, wenn sie sie in der Stadt sehen. Man kann sich zum Beispiel auch an unser Zentrum für Wohnungslose »Casa 21« wenden oder ans Diakoniezentrum »Weser 5« oder an die Übernachtungsstätte Ostpark. Und man kann im Fall von hilflosen Personen die Polizei unter 110 rufen, beim medizinischen Notfall die Leitstelle der Rettungsdienste unter 112.

Menschen, die auf der Straße leben, möchten oft nicht von Polizisten aufgefunden werden, weil diese auch die Identität überprüfen könnten.

Es kann sein, dass es der Person nicht recht ist. Ist sie noch ansprechbar, kann man sie selbst danach fragen. Fragt sie aber eine Ordnungskraft nach einem Notunterkunftsplatz, ist die verpflichtet, ihr bei der Suche danach zu helfen.

Wie ist die Bilanz des Winters? Und wie geht es weiter, etwa im Fall eines Hitzesommers mit mehr als 30 Grad Celsius? Wird es genug Kühlräume geben, wo sich Menschen aufhalten können?

In jedem Winter gilt es, besonders wachsam zu sein. Wenn die Temperaturen nun in der anderen Richtung herausfordernd ansteigen, ist auch das Hilfenetz der Tagesaufenthalte wichtig. Hier können sich Obdach- und Wohnungslose in Räumlichkeiten aufhalten, duschen, erhalten frische Kleidung, Getränke und Mahlzeiten und so weiter. Personen, die sich zulange in der Sonne aufhalten, suchen wir mit Sonnencreme und Wasser auf und bitten sie, in den Schatten zu gehen. Besondere Maßnahmen sind dann generell für alle wichtig, die sich in der Stadt bewegen, vor allem für ältere Menschen. Es wäre eine gute Idee, hierfür auch ein 24-Stunden-Hilfetelefon einzurichten.

Menschen aus Osteuropa, auch solche, die einer Arbeit nachgehen, aber ausgebeutet werden, landen mitunter auf der Straße. Manche haben keine Wohnung, wollen aber ihr Salär in die Heimat schicken, nicht etwa ins Hotel investieren. Gibt es für sie Hilfsangebote?

Personen aus dem europäischen Ausland, die in soziale Notlagen geraten, berät die Multinationale Informations- und Anlaufstelle für neu zugewanderte EU-Bürger*innen, kurz: MIA, von Caritas und Diakonie gemeinsam: etwa bei fehlender Unterkunft, Mietwucher, prekärer Arbeit, medizinischen Versorgungsproblemen.

Wie wirkt die Sparpolitik der Bundesregierung?

Für uns Träger ist spürbar, dass die Haushalte der Kommunen oder des Landes nicht gut gefüllt sind. Ganze Bereiche stehen in Frage, Kürzungen stehen an, Weiterfinanzierung wird nicht mit ausreichend inflationsbedingter Steigerung versehen. Das Wichtigste aus unserer Sicht ist, für genügend Wohnungen zu sorgen.