Benko erscheint nicht vor Untersuchungsausschuss

Wien. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur mutmaßlichen Bevorzugung von Superreichen in Österreich wird am Donnerstag ohne den Ex-Milliardär René Benko tagen. Wenige Wochen nach dem Zusammenbruch seines Immobilien-Imperiums sollte er vor dem Ausschuss in Wien als Zeuge aussagen. Benkos Anwalt sagte jedoch kurzfristig für seinen Mandanten ab. Der Jurist verwies dabei auf rechtliche Risiken wegen strafrechtlicher Verfahren gegen Benko, wie aus dem Brief des Anwalts an das Parlament hervorgeht.

Der 46jährige Benko war als Zeuge vor dem sogenannten Cofag-Untersuchungsausschuss geladen. Es wäre der erste öffentliche Auftritt des Unternehmers seit der Pleiteserie der von ihm gegründeten Signa-Gruppe gewesen. Das Gremium des Parlaments in Österreich wurde von der Opposition eingesetzt, um die mutmaßliche Bevorzugung von Superreichen zu beleuchten, die Verbindungen zur konservativen Kanzlerpartei ÖVP pflegen.

Benko hat sich in den vergangenen Monaten nicht ein einziges Mal öffentlich zu den zahlreichen Insolvenzen von Signa-Firmen wie Galeria Karstadt Kaufhof und KaDeWe geäußert. Der Österreicher hatte in Zeiten niedriger Zinsen ein undurchsichtiges Firmennetzwerk aufgebaut. Mit dem Anstieg von Zinsen, Baukosten und Energiepreisen ist die Signa-Gruppe weitgehend zusammengebrochen. (dpa/jW)