Selenskij: Kein Bedarf an 500.000 Soldaten

Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa Hunderttausende entziehen sich offenbar der Einberufung: Ausbildung ukrainischer Rekruten in Großbritannien (14.3.2024)

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij sieht nach eigenem Bekunden keinen Bedarf, weitere 500.000 Soldaten einzuziehen. »Eine halbe Million brauchen wir nicht«, sagte der Staatschef am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb in Kiew. Laut Selenskij gibt es ausreichend Soldaten, die an die Front geschickt werden können. Zuvor hatte sich Armeechef Olexander Sirskij ähnlich geäußert. Konkrete Angaben zum Personalbedarf machten weder Selenskij noch Sirskij.

Im Dezember hatte Selenskij noch von bis zu einer halben Million Soldaten gesprochen, die mobilisiert werden müssten. Eingezogen werden in der Ukraine bislang nur Männer ab 27 Jahren. Selenskij hat nun ein Gesetz unterzeichnet, mit dem Reservisten ab einem Alter von 25 Jahren zum Wehrdienst einberufen werden können. Theoretisch können damit gut 400.000 zusätzliche Soldaten mobilisiert werden.

In den vergangenen Tagen waren Berichte in ukrainischen Medien aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass Hundertausende Männer den Einberufungsbefehlen keine Folge leisten und untertauchen. (dpa/jW)