Fatah: Iran will Chaos im Westjordanland stiften

Vahid Salemi/AP/dpa Ebrahim Raisi, Präsident des Iran (Teheran, 3.1.2024)

Ramallah. Die im Westjordanland regierende Fatah-Bewegung hat dem Iran vorgeworfen, Chaos in dem Palästinenser-Gebiet stiften zu wollen. Man werde jedoch nicht zulassen, dass »unsere heilige Sache und das Blut unseres Volkes« ausgenutzt werden, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung. Einwirkungen von außen mit dem Ziel, die Sicherheitskräfte oder nationale Einrichtungen zu schädigen, werde man sich entgegenstellen. Eine Stellungnahme der Regierung in Teheran lag zunächst nicht vor. Die von Teheran unterstützte Hamas regiert den Gazastreifen, ist aber auch im Westjordanland aktiv. (Reuters/jW)