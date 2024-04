USA TODAY Sports 105 Pitches, sieben Strikeouts: Ronel De Jesus Blanco in Bestform

Die Houston Astros, einer der Topfavoriten in der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB), erwischten einen gebrauchten Start in die neue Saison. Drei Niederlagen hagelte es für den World-Series-Champion der Jahre 2017 und 2022 in der ersten Drei-Spiele-Serie im heimischen Minute Maid Park gegen die New York Yankees, die mit 5:4, 7:1 und 5:3 gewannen.

In ihrem vierten Spiel der Saison am 1. April (Ortszeit) sorgten die Astros um Starting Pitcher Ronel De Jesus Blanco dann aber für eines der ersten absoluten Highlights der Saison. Blanco gelang beim 10:0-Kantersieg gegen den einzigen kanadischen Vertreter der Liga, Toronto Blue Jays, der erste No-Hitter der Saison. Das heißt, keinem Schlagmann der Blue Jays gelang es, mit einem geschlagenen Ball mindestens die erste Base zu erreichen. Die einzigen beiden Runner für Toronto erreichten lediglich per Walk First Base, nachdem ­Blanco jeweils viermal die Strikezone nicht getroffen hatte. Blanco stand alle neun Innings auf dem Wurfhügel, warf insgesamt 105 Pitches – so viele wie noch nie zuvor in seiner Karriere –, wobei ihm sieben Strikeouts gelangen. Drei davon gegen Vladimir Guerrero Jr., einen der gefährlichsten Power-Hitter der Liga. Besser als Blanco gegen die Blue Jays kann ein Pitcher nur noch bei einem »Perfect Game« dastehen, wenn kein einziger Schlagmann – weder durch Hit noch Walk – eine Base erreicht.

Besonders bedanken musste sich Blanco aber bei First Baseman José Abreu, der im neunten Inning Blancos »No No« rettete: Cavan Biggio hämmerte einen mäßig plazierten Blanco-Fastball auf den Boden Richtung erste Base, den Abreu im Stolpern gerade noch fangen konnte. Auf dem Hosenboden sitzend, warf Abreu den Ball zu Blanco, der die erste Base knapp vor Biggio erreichte. Blanco ist alles andere als ein MLB-Star. Die wenigsten Zuschauer werden vor dem 1. April Notiz von dem 30jährigen genommen haben. Dass der aus der Dominikanischen Republik stammende Blanco derzeit überhaupt als fünfter Starting Pitcher im Team der Astros steht, verdankt er dem Verletzungspech von Routiniers wie Justin Verlander, Lance McCullers Jr., Luis Garcia und José Urquidi. Sein MLB-Debüt feierte Blanco erst 2022, nachdem er 2016 von den Astros für schlappe 5.000 US-Dollar unter Vertrag genommen worden war. Bis zu seinem No-Hitter – laut MLB.com der 323. in der bis 1876 zurückreichenden nordamerikanischen Profibaseballgeschichte, in der bis heute laut baseball-peference.com knapp 240.000 Partien gespielt wurden – stand Blanco lediglich siebenmal als Starter auf dem »Pitchers Mount«, die restlichen 17 Einsätze wurde er eingewechselt.

Eine sehr unterhaltsame Drei-Spiele-Serie gab es vom 29. bis 31. März in New York, wo die Mets die Milwaukee Brewers im »Citi Field« begrüßten. Zwischen beiden Teams besteht keine bemerkenswerte Rivalität. Sowas lässt sich ändern, dachte sich wohl Rhys Hoskins, der noch bis vergangene Saison für den Mets-Erzrivalen Philadelphia Phillies auflief. Im achten Inning der ersten Partie beim Stand von 3:1 für die Brewers – was auch der Endstand war – rutschte Hoskins auf die zweite Base und erwischte mit offener Stollensohle Mets-Verteidiger Jeff McNeil leicht. Der deutete einen Faustschlag an und sofort leerten sich die Bänke beider Mannschaften, die Spieler stürmten aufs Feld. Es wurde ein bisschen geschubst, Hoskins zieh McNeill gestisch, eine Heulsuse zu sein. In Spiel zwei, das 7:6 an die Brewers gehen sollte, drehte Hoskins unter den Buhrufen des New Yorker Publikums richtig auf: Er erzielte drei Hits, darunter einen Homerun, und brachte insgesamt vier Runs nach Hause. Die Mets waren frustriert und stimmte dann im siebten Inning mit Relief Pitcher Yohan Ramírez ein wenig »Chin Music« (Kinnmusik) an, indem er einen scharfen Fastball nach Hoskins’ Kopf warf, der sich noch wegducken konnte. Ramírez wurde umgehend des Feldes verwiesen, ebenso wie der neue Mets-Teammanager Carlos Mendoza, dem die Unparteiischen vorwarfen, den gefährlichen Wurf angeordnet zu haben – im Baseball herrschen beizeiten rauhe Sitten. Spiel drei schaukelte die »Brew Crew« souverän 4:1 nach Hause. Es war erst ihr zweiter »Sweep« einer Serie bei den Mets überhaupt.