Wegen ihrer Unterschrift unter eine Solidaritätserklärung mit Palästina ist die US-Philosophin Nancy Fraser eine Gastprofessur los. Die Universität zu Köln teilte am Freitag mit, alle Veranstaltungen der Albertus-Magnus-Professur 2024 abzusagen. Fraser habe im November 2023 den offenen Brief »Philosophy for Palestine« unterzeichnet, in dem »das Existenzrecht Israels als ›ethno-suprematistischer Staat‹ seit seiner Gründung 1948 faktisch in Frage gestellt« und der Terrorangriff palästinensischer Militanter vom 7. Oktober 2023 »relativiert« werde. Zudem werde »zum akademischen und kulturellen Boykott israelischer Institutionen« aufgerufen. Diese Aussagen seien mit der Haltung der Universität unvereinbar, weshalb die Philosophin nicht mehr für die »besondere Auszeichnung« in Frage käme. Die Einladung Frasers sei bereits Ende 2022 erfolgt, so die Universität. (jW)