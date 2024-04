Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse bei ARD, ZDF, Deutschlandradio und Deutsche Welle (Agra) teilte am Donnerstag mit, dass sie dem unlängst im Netz veröffentlichten »Manifest für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland« in wesentlichen Punkten widerspreche. In dem Agra-Statement heißt es weiter, der Eindruck sei falsch, »dass in den Sendern nur vorgegebene Meinungen diskutiert und verbreitet würden und nur ›Mainstream‹-Themen und -Berichterstattung stattfinden könnten«. In dem Manifest wird unter anderem beklagt, dass Meinungsmache und Berichterstattung zusehends auf eine Art und Weise verschwimmen würden, »die den Prinzipien eines seriösen Journalismus widerspricht«. (dpa/jW)