ahid Salemi/AP/dpa Trauernde versammeln sich am Freitag um einen Lastwagen mit den Särgen von Mitgliedern der Revolutionsgarde, die bei dem israelischen Luftangriff in Damaskus getötet wurden

Der regionale Krieg im Nahen und Mittleren Osten droht sich nach dem israelischen Beschuss des iranischen Konsulats in Damaskus vom Montag auszuweiten. Der Angriff, der sowohl gegen die syrische Souveränität als auch das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen verstieß, ist eine Zäsur. Mindestens zwölf Menschen wurden dabei getötet, darunter zwei iranische Generäle der Revolutionsgarden, fünf iranische Offiziere sowie mehrere syrische Staatsbürger. Zahlreiche hochrangige iranische Politiker, darunter das politische und religiöse Staatsoberhaupt Ali Khamenei, haben Vergeltung geschworen. Aus aller Welt erfolgten Verurteilungen, im UN-Sicherheitsrat allerdings lehnten die USA, Großbritannien und Frankreich am Mittwoch eine von Russland entworfene Erklärung unter dem Vorwand ab, dass viele Fakten noch unklar seien.

Kriegsgefahr wächst

Israel hat seine Gefechtsbereitschaft verstärkt. Wie Militärsprecher Daniel Hagari am Donnerstag verkündete, hätten die Truppen entsprechende Anweisungen, Kampfflugzeuge könnten jederzeit »in unterschiedlichen Szenarien losschlagen«. Außerdem habe man Israels GPS-Systeme bis ins Landesinnere gezielt gestört, um Bedrohungen von außerhalb zu »neutralisieren«. Gleichentags wurde eine Urlaubssperre für Einheiten der israelischen Armee verhängt, zusätzliche Reservisten unter anderem für die Lufteinheiten sollten einberufen werden.

Auch die libanesische Hisbollah, Israels gefährlichster Gegner in nächster regionaler Nähe, hat erklärt, der Angriff werde nicht ohne Folgen bleiben. Von der Weltöffentlichkeit wenig beachtet, führte die israelische Armee ebenfalls am Montag und nicht zum ersten Mal auch einen tödlichen Angriff auf einen ranghohen Hisbollah-Kommandeur durch. Anfang Januar hatte Tel Aviv zudem Salah Al-Aruri, den stellvertretenden Leiter des Politbüros der Hamas, sowie zwei Kommandeure der Al-Kassam-Brigaden mitten in den südlichen Vororten Beiruts, dem Machtzentrum der »Partei Gottes«, gezielt getötet. An der Nordgrenze Israels kommt es seit dem 7. Oktober zu täglichem gegenseitigen Beschuss, bis zu 80.000 Bewohner Nordisraels mussten ihre Häuser dauerhaft verlassen, ähnlich stellt sich die Situation im Südlibanon dar. Die Hisbollah hat große Teile der israelischen Überwachungsanlagen an der Grenze zerstört und bedeutende Militärstützpunkte angegriffen.

Nach Ansicht von Emmanuel Navon, Professor der Politikwissenschaft an der Universität Tel Aviv, ist es »unwahrscheinlich, dass ein Krieg im Norden verhindert werden kann«. Dementsprechend plante der israelische Verteidigungsminister Joaw Gallant schon vor dem Angriff auf das iranische Konsulatsgebäude eine öffentliche Kampagne, um die israelische Bevölkerung auf einen möglichen Krieg mit der Hisbollah vorzubereiten, wie mehrere israelische Zeitungen Anfang der Woche berichteten. Seit Beginn des Gazakriegs hat Tel Aviv wiederholt gedroht, den Libanon anzugreifen. Militärs und Geheimdienstler hingegen warnen, die israelische Armee, die schon im Gazastreifen keines ihrer militärischen Ziele erreicht hat, könne einen solchen Krieg nicht gewinnen. So sagte der Generalmajor der Reserve Jitzhak Brick im Dezember im Interview mit dem israelischen Sender TOV, Israel sei auf einen Krieg mit der Hisbollah »nicht vorbereitet«. Ursächlich dafür seien u. a. die Reduzierung der Größe der Armee und das Versäumnis, Reservemunitionsdepots anzulegen. In anderen Interviews bemängelte Brick auch den mangelnden Kampfgeist der Truppe, die zu reinen Luftstreitkräften geworden sei.

Stärker als die Hamas

Zweifellos ist die Hisbollah ein ungleich stärkerer Gegner als die Hamas. Nachdem sie die israelischen Truppen im Jahr 2000 zum vollständigen Abzug aus dem Libanon gezwungen hatte, widerstand sie als einzige militärische Kraft in der Region der israelischen Armee in einem 33tägigen Krieg im Jahr 2006. Israel, das 1.500 Todesopfer und großflächige Zerstörungen an Kraftstoffwerken, Krankenhäusern, Schulen, Straßen, Brücken, zivilen Wohnhäusern und dem Flughafen in Beirut hinterlassen hatte, musste letztlich unverrichteter Dinge abziehen. Schon damals feuerte die Hisbollah ihre Raketen bis nach Haifa. Und sie hat ihr Arsenal seither erheblich aufgestockt, eine große Anzahl ihrer Flugkörper mit Lenksystemen ausgestattet und ihre Kampfkraft optimiert.

Heute ist sie in der Lage, gezielt strategische Ziele wie militärische Einrichtungen oder Kraftwerke in Israel anzuvisieren. Zudem befinden sich etwa 2.000 Drohnen in ihrem Besitz. Schon 2018 stufte das Center for Strategic and International Studies in Washington die »Partei Gottes« als stärksten bewaffneten nicht staatlichen Akteur der Welt ein. Schätzungen zufolge verfügt sie heute über 150.000 Raketen und Flugkörper, viele davon mit hoher Reichweite, so dass sie inzwischen jeden Ort in Israel erreichen könnte. Die israelische Armee und das israelische Verteidigungsministerium gehen davon aus, dass sie allein in den ersten Tagen eines Krieges mehrere tausend Raketen pro Tag abzufeuern in der Lage wäre.

Washington will eine weitere Eskalation in der Region im Jahr des Präsidentschaftswahlkampfes vermeiden und versteht, dass Israel nicht zuletzt vor dem Hintergrund seines Misserfolgs im Gazakrieg versucht, die USA in einen regionalen Krieg zu verwickeln. Am Tag nach dem Angriff auf das iranische Konsulatsgebäude, erklärte die Regierung, die USA seien weder beteiligt noch vorab informiert gewesen. Unter anderem der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian hatte allerdings den USA als Unterstützer Israels eine Mitverantwortung zugeschrieben.