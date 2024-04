Jaunde. Kameruns Fußballverband hat mit Erstaunen auf die Ernennung des Belgiers Marc Brys zum Nationaltrainer reagiert. Zuvor hatte das Sportministerium des Landes in den Fernsehnachrichten bekanntgegeben, dass der 61jährige auf den früheren Kölner Rigobert Song folge. Dessen Vertrag war im Februar ausgelaufen und nicht verlängert worden. In einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme äußerte der Verband nach der Verkündung der Amtsübernahme von Brys »großes Erstaunen« über dieses Vorgehen. Vorherige Absprachen über die Besetzung des Postens hatte es offenbar nicht gegeben. (dpa/jW)