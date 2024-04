Baku. Der russische Ringer und zweimalige Olympiasieger Abdulraschid Sadulajew darf nicht am europäischen Qualifikationsturnier für die kommenden Sommerspiele in Paris teilnehmen. Das teilte der Ringerweltverband UWW am Donnerstag mit. Ein externes Gremium habe diese Entscheidung auf Grundlage der vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) festgelegten Kriterien für die Startberechtigung von neutralen Athletinnen und Athleten getroffen, hieß es. Es habe neue Informationen darüber gegeben, dass Sadulajew den russischen Krieg gegen die Ukraine unterstütze, so die Mitteilung. Er sei zudem immer noch Mitglied von Dynamo Moskau. Der Verein gilt als dem russischen Geheimdienst nahestehend. Ringer aus Russland und Belarus dürfen aktuell nur unter neutraler Flagge an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Sadulajew wäre beim Qualifikationsturnier in Baku in der Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm Freistil als Favorit auf die Matte gegangen.(dpa/jW)