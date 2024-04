Sören Bär Der Kulminationspunkt: Magnus Carlsen droht mit dem Sidestep 31.De2! ein Grundreihenmatt

Die sechs zum Chess Classic-Turnier nach Karlsruhe (26. März bis 1. April) eingeladenen Spieler trafen zunächst doppelrundig aufeinander. Erstmals gab es keine klassischen Partien, sondern es wurden täglich je zwei Schnellschachbegegnungen mit einer Bedenkzeit von 45 Minuten sowie zehn Sekunden Aufschlag pro Zug ausgetragen. Der Weltranglistenerste Magnus Carlsen aus Norwegen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und belegte mit sieben Punkten nach zehn Runden den Spitzenrang. Ihm folgte der aus Ungarn zum rumänischen Verband gewechselte Richárd Rapport mit sechs Zählern. Rapport brachte Carlsen zum Auftakt dessen einzige Niederlage bei. Dritter wurde Maxime Vachier-Lagrave (Frankreich) mit fünf Punkten. Da Vincent Keymer (BRD), Weltmeister Ding Liren (China) und der aus Lettland stammende Deutsche Daniel Fridman jeweils vier Zähler aufwiesen, wurde ihre Rangfolge im Tiebreak entschieden. Dabei sicherte sich Keymer den vierten Platz vor Liren und Fridman.

Am Ostermontag wurde das Endklassement in drei Matches bestimmt, wobei die Spieler auf den benachbarten Plätzen in jeweils zwei Partien aufeinandertrafen. In einem spannenden Finale gewann Carlsen die erste hochklassige Partie gegen Rapport nach 51 Zügen. Doch in der zweiten Partie übte Rapport von Anfang an starken Druck aus und erspielte sich eine klare Gewinnstellung. Nach zahlreichen ausgelassenen Gelegenheiten gelang es dem Favoriten allerdings, ins Remis zu entkommen und sich die Siegespalme zu sichern. Im Duell um die Bronzemedaille unterlag Keymer gegen Vachier-Lagrave nach zwei Remisen im Schnellschach im Blitz-Tiebreak 0,5:1,5, wodurch er im Endklassement auf Platz vier landete. Weltmeister Ding Liren, der seit dem Titelgewinn keine überzeugenden Leistungen mehr bietet, präsentierte sich auch in Karlsruhe seltsam uninspiriert. Am Ende erreichte er sein vor dem Turnier formuliertes Ziel, nicht Letzter zu werden, nur knapp – mit Rang fünf durch einen 1,5:0,5-Sieg gegen Daniel Fridman.

Das Open sah einen Triumph von Hans Moke Niemann (USA) mit acht Punkten aus neun Partien. Auf den Rängen zwei bis zehn plazierten sich neun Spieler mit 7,5 Zählern, darunter die besten Deutschen Dmitrij Kollars und Matthias Blübaum. Damit qualifizierte sich Niemann für das Chess Classic 2025. Mit sieben Punkten brillierte auch der junge Türke Yağız Kaan Erdoğmuş und erreichte seine finale Großmeisternorm. Mit zwölf Jahren, neun Monaten und 29 Tagen ist er der gegenwärtig jüngste Großmeister der Welt.