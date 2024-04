Bei einem Einbruch in ein Schuhgeschäft im nordrhein-westfälischen Düren haben unbekannte Täter ausschließlich linke Schuhe gestohlen. Unter den entwendeten Turnschuhen war kein einziges Paar, wie die örtliche Polizei am Donnerstag mitteilte. Die gestohlenen Einzelschuhe dienten in dem Geschäft demnach als Vorführmodelle. Es entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags. Zu dem Schuhgeschäft sollen sich die Unbekannten am Donnerstag morgen gewaltsam Zutritt verschafft haben. (dpa/jW)