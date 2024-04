Lausanne. Der Boxweltverband IBA bleibt aus dem olympischen Kreis ausgeschlossen. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne wies die Berufung der IBA gegen eine entsprechende Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) aus dem Sommer vergangenen Jahres am Dienstag zurück. Nach einer Anhörung der Parteien und deren Rechtsvertretern am 16. November 2023 bestätigte der CAS die Gründe des IOC für den Ausschluss des Boxverbandes. (dpa/jW)