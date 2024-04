Madrid. Der von der Justiz der Korruption und sexuellen Aggression beschuldigte Expräsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, ist bei seiner Rückkehr in die Heimat festgenommen worden. Rubiales sei am Mittwoch auf dem Flughafen Adolfo Suárez von Beamten der zuständigen Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) in Gewahrsam genommen worden, berichtete der TV-Sender RTVE. Gegen Rubiales wird wegen mutmaßlich unregelmäßiger Verträge ermittelt, die während seiner fünfjährigen Präsidentschaft beim Fußballverband RFEF abgeschlossen wurden. Zu den mutmaßlichen Straftaten gehören in dieser Sache Korruption im Geschäftsverkehr, unlautere Verwaltung und Geldwäsche. Zudem laufen in Spanien Strafermittlungen gegen den 46jährigen wegen des Kussskandals bei der WM 2023 in Australien. (dpa/jW)