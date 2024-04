Der US-Schauspieler und Comedian Joe Flaherty ist tot. Er sei am Montag mit 82 Jahren nach einer kurzen Krankheit gestorben, bestätigte seine Tochter am Dienstag (Ortszeit). Der aus Pittsburgh stammende Künstler hatte seine Karriere in der Theatergruppe »The Second City« in Chicago begonnen. Berühmt wurde er mit der kanadischen Comedyserie »Second City Television« (SCTV), die zwischen 1976 und 1984 lief und zwei Emmys gewann. Zudem spielte er in der kurzlebigen NBC-Serie »Freaks and Geeks« (1999) mit. (dpa/jW)