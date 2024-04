Die Schriftstellerin Maryse Condé ist tot. Die in Guadeloupe geborene Autorin (»Segu. Die Mauern aus Lehm«) starb in der Nacht auf Dienstag im Alter von 90 Jahren in Südfrankreich, wie ihr Ehemann mitteilte. Condé hat für ihre Werke, in denen sie sich mit Rassismus und dem Schicksal der Schwarzen in der Karibik auseinandersetzt, zahlreiche Auszeichnungen erhalten.(dpa/jW)