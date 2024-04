Englewood. Formel-1-Eigentümer Liberty Media übernimmt auch die Motorradweltmeisterschaft MotoGP. Wie das US-Unternehmen am Montag mitteilte, beläuft sich die Kaufsumme auf rund 4,2 Milliarden US-Dollar. Dafür übernimmt Liberty Media, das seit 2016 auch die Rechte an der Formel 1 hält, bis Jahresende 86 Prozent der Anteile des spanischen Unternehmens Dorna, das seit 1992 die Moto-GP-Rechte hält. Dann gehören Liberty Media die Rechte an den beiden wichtigsten Motorrennserien auf vier und zwei Rädern. Das Geschäft muss noch von verschiedenen Wettbewerbshütern abgesegnet werden. (dpa/jW)