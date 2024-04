Irun. Radprofi Primož Roglič hat seinen ersten Sieg nach dem Wechsel zum deutschen Team Bora-Hansgrohe geholt. Der slowenische Giro-d’Italia-Sieger fuhr am Montag beim zehn Kilometer langen Einzelzeitfahren zum Auftakt der 63. Baskenland-Rundfahrt als Schnellster nach 12:34 Minuten über die Ziellinie. Der 34jährige gewann in der Stadt Irun sieben Sekunden vor dem Australier Jay Vine und zehn vor dem Dänen Mattias Skjelmose. Roglič , der sich Anfang des Jahres Bora angeschlossen hatte, unterlief sogar ein Fahrfehler, als er kurz vor dem Ziel falsch abbog, aber dann korrigieren konnte. Der belgische Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel wurde von einem Sturz gebremst und fuhr auf Rang vier. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard aus Dänemark, der die Rundfahrt im Baskenland im vergangenen Jahr gewonnen hatte, wurde Fünfter. Die Baskenland-Rundfahrt endet am Samstag in Eibar. (dpa/jW)