Alt, aber nicht oll. Der Kabarettist, Satiriker und Schauspieler Henning Venske wird am 3. April 85 Jahre alt. 1939 in Stettin geboren, studierte er 1958 nach seinem Abitur Germanistik, Geschichte und Theaterwissenschaften in Münster und Köln, wechselte dann nach Berlin an die Max-Reinhard-Schule. Ab 1961 arbeitete Venske als Schauspieler am Berliner Theater am Kurfürstendamm, als Regieassistent am Berliner Schillertheater sowie am Hamburger Thalia Theater. Er war Moderator für Rundfunk und Fernsehen, Chefredakteur des Satiremagazins Pardon und schrieb tolle Kinderbücher. Von 1985 bis 1993 gehörte er der berühmten Münchner Lach- und Schießgesellschaft an. Gegenüber der dpa zeigte er sich zuletzt vor allem seinem Kollegen Jochen Busse (83, »Einspruch, Schatz!«) gegenüber sehr dankbar. »Er hat mir so viel beigebracht – wie man Kabarett spielt« (...) »Im Unterschied zum Theater, wo ja das Schöne ist, dass sich ein Rollencharakter verändert, passiert das im Kabarett nicht. Da stellt man eigentlich nur eine Karikatur auf die Bühne.« Was heißt hier »nur«? Muss man auch erst mal können. Henning Venske lebt mit seiner Frau in Hamburg. (msa)