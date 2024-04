Christian Charisius/dpa

Personen ohne Dach über dem Kopf müssen in Hamburg des Nachts wieder umherirren. Am Dienstag ist dort das Winternotprogramm für Wohnungs- und Obdachlose beendet worden. Der Grund: Für gewöhnlich steigen im April die Temperaturen. Damit stehen rund 800 Schlafplätze bis Anfang November nicht mehr zur Verfügung. Dagegen protestierte das Hamburger Bündnis gegen Wohnungsnot gleichentags am Hauptbahnhof (Foto). In diesem Winter waren sechs Obdachlose auf Hamburgs Straßen gestorben. Deshalb: Unterkünfte öffnen, ganztägig, das ganze Jahr. (jW)