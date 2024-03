Polen löst Kommandeur von Großverband ab

Darek Delmanowicz/pap/dpa Gegenstand von Ermittlungen: Jaroslaw Gromadzinski (Nowa Deba, 8.4.2022)

Warschau. Polen hat den bisherigen Kommandeur des Eurokorps in Straßburg, Generalleutnant Jaroslaw Gromadzinski, mit sofortiger Wirkung abberufen. Grund seien Ermittlungen der Spionageabwehr, nachdem neue Informationen über den Offizier bekannt geworden seien, teilte das Verteidigungsministerium in Warschau am Mittwoch auf der Plattform X mit. Gromadzinski sei in sein Heimatland zurückbeordert worden.

Der 53 Jahre alte Gromadzinski hatte das Eurokorps seit Juni geführt. Weitere Details zum Gegenstand der Ermittlungen gab es zunächst nicht. Dem Portal Onet sagte der Offizier, er habe sich nichts vorzuwerfen, wolle die laufenden Ermittlungen jedoch nicht kommentieren.

Das Eurokorps wurde 1993 auf Initiative des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl und des französischen Staatspräsidenten François Mitterrand geschaffen. Heute können ihm bis zu 60.000 Soldaten aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Spanien und Luxemburg unterstellt werden. Es ist sowohl für die NATO als auch für die EU »einsatzbereit«. Sitz der Kommandostrukturen ist Straßburg. (dpa/jW)