Tote nach Luftangriffen in Syrien

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS Immer wieder Ziel der israelischen oder US-amerikanischen Luftwaffe: Angehörige der iranischen Revolutionsgarden

Damaskus. Nach Luftangriffen in der ostsyrischen Provinz Dair al-Saur sind einer oppositionsnahen Organisation zufolge mindestens 15 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Bei einem der Toten handele es sich um einen syrischen Ingenieur, bei 14 um Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde (IRGC), berichtete die in Großbritannien ansässige »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« am Dienstag. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist der getötete Ingenieur einer ihrer Mitarbeiter.

Von wem die Angriffe in der Nacht zu Dienstag ausgingen, war laut der Organisation zunächst unklar. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete unter Berufung auf militärische Kreise, das US-Militär habe die Luftschläge auf mehrere Ortschaften und Militärstandorte in der Region ausgeführt, bei denen es Tote, Verletzte und Sachschaden gegeben habe, ausgeführt. Aus Washington hieß es hingegen, die USA hätten am Abend keine Luftangriffe durchgeführt, wie ein US-Verteidigungsbeamter auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Der »Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte« zufolge sind von insgesamt 34 Verletzten zehn Zivilisten sowie 24 Mitglieder von mit dem Iran verbündeten Milizen. Den Angaben nach ereigneten sich die Angriffe kurz nach der Landung eines iranischen Flugzeugs am Militärflughafen von Dair al-Saur. Dieses soll Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde sowie Ausrüstung an Bord gehabt haben. (dpa/jW)