Jens Büttner/dpa/dpa-Bildfunk Vorläufig nicht mehr auf der Tagesordnung: Streiks bei der Bahn

Berlin. Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn haben in ihrem monatelangen Tarifstreit eine Einigung erzielt und damit weitere Streiks abgewendet, wie die GDL am Montag abend mitteilte. Nach sechs Arbeitskämpfen in der aktuellen Verhandlungsrunde, einer gescheiterten Moderation und Streit vor Gericht gab es zuletzt wieder Gespräche. Details will die Gewerkschaft am Dienstag vormittag verkünden. Der Bahn-Konzern lud seinerseits für Dienstag zu einem getrennten Statement von Personalvorstand Martin Seiler »zum aktuellen Stand der Tarifrunde mit der GDL« ein. (Reuters/jW)