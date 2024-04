Berlin. Der Sportartikelhersteller Adidas hat auf Kritik am Design einer Nummer des neuen Trikots der Fußballnationalmannschaft reagiert und will den Verkauf entsprechend anpassen. Man werden die Personalisierung der Trikots im Onlinestore sperren, teilte ein Adidas-Sprecher am Montag mit. Im neuen Design erinnert die Trikotnummer 44 an die SS-Runen, wie vielen Nutzern von sozialen Medien auffiel.(dpa/jW)