Miami. Jannik Sinner hat das Tennis-Masters in Miami gewonnen und ist erstmals in seiner Karriere Nummer zwei der Weltrangliste. Im Finale bezwang der 22jährige aus Italien den Bulgaren Grigor Dimitrow am Sonntag in nur 1:13 Stunden 6:3, 6:1. Für Sinner war es der 22. Sieg im 23. Spiel des Jahres, für den Sieg in Miami bekommt er 1,1 Millionen US-Dollar Preisgeld (rund 1,02 Millionen Euro). »Das war mein drittes Mal hier im Finale, und ich dachte mir schon, dass ich dieses Mal der Glückliche bin«, sagte der Südtiroler nach dem Match. »Ich hätte nie gedacht, an diesem Punkt anzukommen. Ich komme aus einer normalen Familie, und mein Vater und meine Mutter arbeiten beide noch.« (dpa/jW)