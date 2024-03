Einfacher und zorniger: In diese Richtung habe sich »westliche« Popmusik in den vergangenen Jahrzehnten laut einer großen Studie entwickelt. Forscherinnen und Forscher in Österreich und Deutschland werteten Texte von mehr als 350.000 englischsprachigen Liedern aus, um diese Trends aufzuzeigen. Frühere Untersuchungen zu einzelnen Aspekten von populärer Musik seien zwar zu ähnlichen Ergebnissen gekommen, doch nun sei eine Reihe von verschiedenen Genres über einen langen Zeitraum ausgewertet worden, heißt es in der Studie, die im Fachblatt Scientific Reports veröffentlicht wurde. (dpa/jW)