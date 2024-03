Abdullahi Alhassan/REUTERS

Abuja. Erleichterung und Freude bei den Schülerinnen und Schülern, die am Donnerstag zu ihren Familien zurückkehren konnten. Am Sonntag hatten die Behörden in Nigeria Entwarnung gegeben und erklärt, dass 137 Kinder, die Anfang des Monats aus einer Schule in der Stadt Kuriga im Bundesstaat Kaduna entführt worden waren, gerettet werden konnten. Viele andere sind jedoch weiter in der Entführungsmaschinerie des bevölkerungsreichsten Landes des afrikanischen Kontinents gefangen. Die Entführungen reißen Familien und Gemeinschaften auseinander, die ihre Ersparnisse zusammenlegen müssen, um die Lösegelder zu zahlen – Eltern müssen oft Land, Vieh und Getreide verkaufen.

2014 sorgte Boko Haram erstmals mit der Entführung von mehr als 270 Schülerinnen aus der Stadt Chibok weltweit für Schlagzeilen. 2009 hatte die dschihadistische Gruppe einen Aufstand mit dem Ziel begonnen, die Regierung zu stürzen und einen islamischen Staat zu errichten. Zehntausende Menschen sind seither getötet worden und mehr als zwei Millionen wurden zur Flucht gezwungen. Nächsten Monat jährt sich die Entführung zum zehnten Mal, und Dutzende der Mädchen aus Chibok wurden noch immer nicht gefunden.(si)