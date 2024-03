Frankfurt am Main. Die Fußballbundesligisten Borussia Dortmund und VfB Stuttgart sowie die Zweitligisten 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock sind nach Fanprotesten mit teils hohen Geldstrafen belegt worden. Dortmund und Stuttgart müssen nach den Aktionen mit Tennisbällen und Schokomünzen jeweils 30.000 Euro zahlen, Nürnberg soll 20.000 Euro zahlen. Rostock wurde am Dienstag vom Sportgericht des Deutschen Fußballbundes (DFB) mit einer Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro belegt. Laut DFB-Mitteilung haben bis auf den FCN alle Klubs den Urteilen zugestimmt. (dpa/jW)