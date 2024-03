Madrid. Fußballweltmeister Toni Kroos wird seine Karriere aller Voraussicht nach über das Ende dieser Saison hinaus fortsetzen. Dem 34jährigen liegt laut Medienberichten bei seinem Klub Real Madrid ein unterschriftsreifes Vertragsangebot für eine weitere Spielzeit vor. Kroos ginge damit nach der Heim-EM in seine elfte Saison bei Real. 2014 war er als Weltmeister vom FC Bayern nach Spanien gewechselt. Am vergangenen Sonnabend war Kroos nach fast drei Jahren Pause in Lyon gegen Frankreich (2:0) in die deutsche Nationalmannschaft zurückgekehrt. Gegen die Niederlande (2:1) bestritt er am Dienstag sein 108. Länderspiel (17 Tore). (dpa/jW)